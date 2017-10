No arranque da sua etapa no Aves, Lito Vidigal assumiu o repto de ficar na história do clube como o primeiro treinador a garantir a permanência na 1ª Liga, depois de três tentativas malsucedidas no passado.Na sua estreia no comando técnico no campeonato, porém, Lito Vidigal tem já a primeira oportunidade de criar um marco inédito. É que o Aves nunca conseguiu vencer o Benfica em jogos oficiais, registando 10 derrotas e um empate. Uma igualdade que aconteceu numa das visitas dos encarnados à Vila das Aves para a 1ª Liga, na época 2000/2001, na última jornada, registando-se um empate a quatro golos. Dessa temporada já não resta qualquer jogador no plantel, mas o antigo defesa-central José Vieira é o atual secretário técnico, enquanto o avançado Otávio faz agora parte da equipa técnica de Lito Vidigal.Na última vez em que defrontou o Benfica em casa para o campeonato, corria a época 2006/2007, o Aves encontrou o guarda-redes Quim na baliza das águias. Onze temporadas depois, o titular da baliza avense prepara-se para se tornar no jogador mais velho do campeonato, aos 41 anos, precisamente diante do clube onde conquistou mais títulos ao longo da sua carreira.

Autor: Bruno Freitas