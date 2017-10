Está confirmado! Lito Vidigal é o novo treinador do Aves. A SAD, presidida por Luiz Andrade, emitiu há instantes um breve comunicado onde dá nota da chegada do treinador, que sucede no cargo a Ricardo Soares - cuja saída foi oficializada hoje, consequência dos maus resultados dos avenses. O acordo é válido até ao final da temporada 2018/19.Vidigal, de 48 anos, estava sem clube depois de ter deixado o Maccabi Telavive, voltando assim a Portugal onde já orientou Arouca, Belenenses, U. Leiria e Portimonense, entre outros emblemas.