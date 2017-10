Continuar a ler

"As expectativas são sempre positivas. É sempre para vencer. Era muito importante conquistarmos três pontos neste jogo, para começarmos a subir na tabela classificativa. Para este próximo jogo, além de uma boa exibição, temos de conquistar os três pontos, que é o que precisamos", referiu o treinador.Apesar do "ainda pouco tempo de trabalho" que tem com a equipa, Lito Vidigal assumiu a sua satisfação e disse acreditar que "a equipa está a responder", dando como exemplo o último jogo com o Benfica, no qual o Desportivo das Aves perdeu por 3-1."Fizemos um grande jogo contra o Benfica. O resultado não nos foi favorável, mas tirámos boas indicações desse jogo. As coisas boas que fizemos nesse jogo é para fazer neste jogo com o Vitória", prosseguiu.Para o futuro, Lito Vidigal disse confiar que a "equipa vai mudar muito mais" e explicou o que tem vindo a transmitir aos jogadores avenses todos os dias."Esta equipa ainda vai mudar muito mais. O que eu vou incutindo é que temos de ser melhores todos os dias. E, nesse sentido, a equipa está no bom caminho para conquistar pontos e preparar o principal objetivo o mais rapidamente possível e que é a manutenção", finalizou.O Desportivo das Aves, 16.º classificado com seis pontos, recebe no domingo, às 20h15, o Vitória de Guimarães, 10.ºcom 10, numa partida que vai ser arbitrada por Luís Ferreira, da associação de Braga.