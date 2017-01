Continuar a ler

Questionado sobre a estreia de Tomané, o técnico arouquense optou por olhar para o coletivo. "Toda a gente que participa é importante. Espero que ele seja feliz e venha a acrescentar. O destaque é para o coletivo", frisou.



A finalizar, e questionado sobre as ambições da equipa que orienta (nona colocada na Liga NOS), Lito mostrou-se ambicioso: "Queremos sempre melhor. O nosso objetivo é a manutenção. Faltam-nos vitórias e vamos procurá-las o mais rápido possível." Questionado sobre a estreia de Tomané, o técnico arouquense optou por olhar para o coletivo. "Toda a gente que participa é importante. Espero que ele seja feliz e venha a acrescentar. O destaque é para o coletivo", frisou.A finalizar, e questionado sobre as ambições da equipa que orienta (nona colocada na Liga NOS), Lito mostrou-se ambicioso: "Queremos sempre melhor. O nosso objetivo é a manutenção. Faltam-nos vitórias e vamos procurá-las o mais rápido possível."

Feliz pelo triunfo já para lá da hora diante do Estoril , Lito Vidigal enalteceu o esforço coletivo e a qualidade apresentada pela equipa por si orientada, ainda que confesse que os seus pupilos poderiam ter resolvido a questão mais cedo."Sempre pensei que fosse um jogo difícil, porque o Estoril tem bons jogadores, com qualidade. Foi uma vitória bem conseguida. Podíamos ter resolvido a questão mais cedo, porque controlámos o jogo e tivemos uma qualidade muita acima da média e acima do que se vai vendo em Portugal. Temos de aliar os resultados à qualidade de jogo", começou por analisar.

Autor: Lusa