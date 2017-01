Continuar a ler

"Doi-nos tanto, mas temos de continuar a acreditar. Não merecíamos este resultado. Tínhamos o jogo ganho, mais três pontos ganhos no campo e depois surgem estas coisas. Fazem-nos isto e nada lhes acontece. Já fui castigado, mas a estes nada acontece. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, mas muito triste e muito magoado com tudo o que se passou aqui. Tiraram-nos mais três pontos. Não era penálti e, para além disso, houve um penálti a nosso favor que não assinalaram. Não foi justo por tudo o que os meus jogadores fizeram durante o jogo. Estas situações passam sempre impunes, resta-nos acreditar e continuar a trabalhar", declarou Lito Vidigal.





Lito Vidigal, técnico do Arouca, mostrou o seu desagrado nas declarações prestadas após o jogo frente ao Nacional (1-1), a contar para a 19ª. jornada da Liga NOS. A equipa madeirense empatou aos 90+6' com um penálti muito contestado pelo técnico angolano.O treinador da formação de Arouca lamenta o empate sofrido já em cima do apito final e mostra-se injustiçado perante a decisão tomada no que diz respeito à marcação do castigo máximo que não permitiu à sua equipa arrecadar os três pontos na jornada.

Autor: Lusa