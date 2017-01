Continuar a ler

Sobre a sua equipa, Lito elogiou a exibição e não quis perder tempo com as arbitragens: "Fizemos um bom jogo, continuámos a jogar com qualidade, criámos muitas situações e quisemos ganhar. Nesse sentido, estou satisfeito com os jogadores. Temos de continuar a trabalhar. Não comento a arbitragem, não perco tempo a falar nisso. Temos que respeitar, da mesma forma que gostamos que os árbitros respeitem o nosso trabalho. Tivemos a intenção de ganhar. A equipa vai jogando com qualidade e está segura. Estamos numa posição estável e precisámos de duas vitórias para conseguir o objetivo. Não conseguimos hoje, vamos tentar no próximo jogo".



Por fim, o técnico foi questionado sobre Bracali, que ficou fora da ficha de jogo: "É melhor falar com o departamento médico".

Lito Vidigal comentou a sua expulsão no duelo com o Boavista, que terminou com a vitória dos axadrezados por 2-1."Nem sequer me apercebi, não sei porque fui expulso. Não é hábito meu. Gosto de conversar e expressar as minhas ideias e tento fazê-lo com o máximo respeito e educação. Tento perceber, normalmente, a intenção com que o fizeram. Não gostei de ser expulso e não mereci. Todos os aspetos são importantes no jogo, as equipas precisam de treinador no banco", referiu o técnico.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões