"As diferenças entre o Aves e o Benfica são muito grandes, são maiores que as diferenças entre o Benfica e o Manchester. O Benfica pode não estar a produzir aquilo que os seus responsáveis esperavam, mas tem grandes jogadores e a qualquer momento podem decidir", defendeu.

"Não podemos escolher a melhor altura. É esta e é nesta que temos de estar preparados para este jogo. Costumo dizer sempre que jogando contra clubes com a dimensão do Benfica, com a qualidade que têm e tendo em conta a nossa dimensão, temos 4 ou 5 por cento de oportunidades de ganhar. Estamos a trabalhar há quinze dias, estes 4 se calhar passam para 2 por cento. Temos uma pequena possibilidade de vencer e é nisso que vamos apostar", referiu.Sobre o atual momento do Benfica, Lito Vidigal desvalorizou por completo esses resultados menos positivos e enalteceu a grande qualidade do grupo dirigido por Rui Vitória."Claro que os resultados nos podem levar a pensar dessa forma, mas o Benfica é clube forte, grande. Ao pensarmos que estão num momento menos bom temos menos possibilidades de vencer. Acima de tudo temos de pensar em nós e temos de preparar o jogo dentro daquilo que podemos fazer. Se no domingo jogarmos dentro daquilo que estamos a trabalhar já me sinto satisfeito", prosseguiu, frisando: "O Benfica é o Benfica".