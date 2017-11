Lito Vidigal falou em exclusivo ao site dos avenses, fazendo a antevisão do jogo desta tarde, em Leiria, com as naturais cautelas.

"Na outra eliminatória da Taça conseguimos uma vitória importante em Vila Real. Vimos de uma fase positiva com o triunfo diante do V. Setúbal para a Liga. A equipa está a crescer e é importante dar continuidade neste jogo. É importante continuar nesta competição e vamos fazer tudo por isso", destacou o treinador, abordando depois mais especificamente a U. Leiria.

"É um adversário que sempre esteve em campeonatos profissionais e que representei. Mas a nossa ambição é passar a eliminatória e as seguintes", avisou Lito Vidigal. "Tanto nos jogos em casa como fora temos sentido o apoio dos nosso adeptos, por isso gostávamos que estivessem presentes para nos dar aquela força necessária para ultrapassar estes desafios. Temos expectativas altas para este jogo", assumiu ainda o técnico dos minhotos, concluindo: "É importante dar continuidade a esta fase positiva e isso só é possível com vitórias. Vamos fazer um jogo sério, com responsabilidade e criativo para levar de vencida a União de Leiria."

Autor: Bruno Freitas