O Desportivo das Aves ocupa nesta altura o 16.º lugar da I Liga, com seis pontos resultantes de uma vitória e três empates, contabilizando quatro derrotas. "O que espero alcançar é o êxito. O que eu mais gostava era que no final da época o Aves estivesse na I Liga. Esse é o ponto mais importante. Depois de terem subido à I Liga, gostava de dar continuidade a isso por muitos mais anos", esclareceu o treinador, de 48 anos.Lito Vidigal reconheceu ainda a importância de fazer uma boa época e alcançar algo que até agora o clube não conseguiu, manter-se na I Liga durante duas épocas consecutivas."Este ano é importante para o Aves porque eu queria que continuasse no topo do futebol português. Temos que continuar na I Liga. E para continuares no patamar mais alto do futebol português precisamos da força dos adeptos", disse ainda.O Desportivo das Aves ocupa nesta altura o 16.º lugar da I Liga, com seis pontos resultantes de uma vitória e três empates, contabilizando quatro derrotas.

O novo treinador do Desportivo das Aves, Lito Vidigal, afirmou esta terça-feira que o clube "tem de se manter na I Liga" de futebol, e para isso prometeu "compromisso" e "muito trabalho".O sucessor de Ricardo Soares no comando técnico da equipa encara este projeto "com muito carinho e responsabilidade" e prometeu dar "mil por cento" para alcançar os objetivos a que o Desportivo das Aves se propôs aquando da subida ao escalão principal do futebol.

Autor: Sandra Lucas Simões