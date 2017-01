Continuar a ler

"A nossa intenção é ganhar, como todos os jogos. E queremos ganhar dois jogos o mais depressa possível para estarmos tranquilos, atingir os nossos objetivos e depois logo se vê. A nossa intenção é fazer 30 pontos rapidamente para garantirmos a permanência e esses 30 pontos passam por uma vitória já com o Nacional", afirmou o técnico.



Expulso na jornada passada, Lito Vidigal não estará no banco de suplentes a orientar a equipa, decisão que "respeita", embora considere que "não valoriza o futebol".



O Nacional não vence há cinco jogos e não marca golos há quatro jornadas. O técnico arouquense não considera isso uma vantagem, mas espera "que eles continuem com essas estatísticas e que o Arouca possa ganhar".



Para este jogo, Lito Vidigal não conta com Nuno Valente e Bracali, lesionados, nem com Crivellaro, castigado por atingir o limite de amarelos.



O treinador do Arouca, Lito Vidigal, disse esta quinta feira que quer voltar no sábado às vitórias na Choupana, frente ao Nacional, no jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, para alcançar a permanência rapidamente.Depois da derrota no último fim de semana, em casa, com o Boavista (1-2), o técnico quer que a sua equipa, atualmente em 17.º lugar, com 23 pontos, atinja os 30 pontos apontados como os que garantem a continuidade no principal campeonato.

Autor: Lusa