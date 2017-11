A receção ao FC Porto será a terceira oportunidade de Lito Vidigal para alcançar o primeiro triunfo caseiro enquanto treinador do Aves. Desde a sua chegada ao comando, o técnico somou duas derrotas na Vila das Aves, diante de Benfica e V. Guimarães, ambas por 3-1, tendo amealhado três vitórias, mas todas na condição de visitante (duas na Taça de Portugal e uma em Setúbal, para a Liga NOS).Lito Vidigal vai tentar premiar os adeptos avenses com um bom resultado diante do FC Porto o que, a acontecer, será histórico, tendo em conta que o Aves perdeu todos os nove confrontos oficiais realizados contra os azuis e brancos, tanto em casa como fora.A partida do próximo sábado vai encerrar um exigente ciclo do conjunto avense, que já tinha defrontado Sporting, Benfica, Sp. Braga e V. Guimarães em rondas anteriores, as outras equipas do top 5 do campeonato anterior.

Autor: Bruno Freitas