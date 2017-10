Continuar a ler

Apesar da derrota caseira frente ao V. Guimarães (3-1) , o técnico do Aves, Lito Vidigal, considerou que a equipa está em crescimento, tendo elogiado a entrega dos jogadores."Quero realçar a atitude da minha equipa, estamos a crescer. De jogo para jogo, temos sido melhores. Fizemos um jogo mais seguro e equilibrado do que com o Benfica e isso é bom sinal. Estamos no caminho certo. Estou contente com o trabalho dos meus jogadores, porque quiseram ganhar e deram tudo. Fizemos uma boa partida, à exceção do resultado. Agora é preciso continuar a lutar porque nos próximos jogos vamos conseguir a vitória", frisou o técnico que continua à procura dos primeiros pontos, desde que chegou à Vila das Aves.

Autor: Lusa