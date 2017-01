António Livramento tem 34 anos, mas está longe de querer deixar o futebol. O médio ofensivo regressou ao Farense e os primeiros jogos não podiam estar a correr melhor. "Fui titular nos últimos quatro e marquei dois golos. Não é nada mau [risos]… Já me ligaram de sete clubes, três de 2.ª Liga, dois da 1.ª e ainda dois da Bulgária. Quis vir para o Farense para recolocar o clube na 2.ª Liga. Só mesmo uma boa proposta me faria abandonar este projeto a meio", assume Livramento, satisfeito com a experiência no Campeonato de Portugal. "Queria estar próximo dos meus filhos. Recebi outras propostas no verão, mas não ia estar perto deles. Já estive muitos anos no estrangeiro. Agora estou numa divisão onde há muita qualidade e muitos jogadores talentosos com vontade de dar nas vistas", prossegue o médio que na 1.ª Liga representou clubes como Boavista, Leixões, Rio Ave e P. Ferreira.

Nas duas últimas épocas, Livramento jogou em Gibraltar e até se estreou na Liga dos Campões, frente ao Celtic de Glasgow, mas é da passagem pela Bulgária que guarda um dos episódios mais marcantes da carreira. "Eu estava no Slavia Sofia e na última jornada jogámos em casa do Levski. Eles precisavam de ganhar para serem campeões, mas fomos lá empatar. Estivemos duas horas fechados no balneário e nem mesmo a presença da polícia de intervenção impediu os adeptos de partirem os vidros do nosso autocarro quando saímos do estádio", recordou.

Amanhã, o Farense recebe o Lusitano de Vila Real de Santo António e Livramento é um dos grandes trunfos da equipa orientada por Lázaro Oliveira. A jogar assim, só não se sabe até quando…

Autor: Ricardo Vasconcelos