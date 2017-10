Our Portuguese lads Éder and Manuel Fernandes received a pre-call-up for the coming friendlies vs Saudi Arabia and the USA! pic.twitter.com/TTkl4Y10QS — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 19 de outubro de 2017

O Lokomotiv Moscovo revelou esta quinta-feira que Manuel Fernandes e Éder foram pré-convocados pelo selecionador nacional Fernando Santos para os jogos com Arábia Saudita e Estados Unidos, marcados para 10 e 14 de novembro, já como parte da preparação para o Mundial'2018.Caso seja convocado, Manuel Fernandes poderá voltar a representar a Seleção Nacional mais de cinco anos depois da sua última internacionalização. Foi a 29 de fevereiro de 2012, num particular com a Polónia. Quanto a Éder, esteve na última convocatória de Fernando Santos e é, como se sabe, o herói do Euro'2016.

Autor: Fábio Lima