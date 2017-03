Continuar a ler

O Benfica requisitou 3.000 bilhetes, entre o topo sul (13 euros cada ingresso), com uma lotação de 1.972 lugares, e a nova estrutura, no designado topo norte, com 2.605 lugares sentados (20 euros cada). Os restantes ingressos de venda ao público, cerca de 1.300, esgotaram na sexta-feira da semana passada.



Nesta altura, de acordo com dados revelados pelo clube nortenho à agência Lusa, restam cerca de 350 bilhetes, todos de bancada central, os mais caros, a um preço de 30 euros cada, estimando-se que seja declarada lotação esgotada na quarta-feira, o mais tardar.



Os interessados em assistir ao jogo entre, líder da liga NOS, só poderão adquirir um dos cerca de 350 bilhetes disponíveis, num jogo que terá mais de nove mil espetadores nas bancadas.O encontro com o Benfica vai fixar uma lotação recorde, muito próximo do novo máximo de 9.077 espetadores, um número para o qual contribuem decisivamente os 2.605 lugares da bancada do topo norte, a estrear no jogo de sábado, da 26.ª jornada.

Autor: Lusa