Não há forma de o departamento médico do Chaves ter descanso. As lesões mantêm-se de braço dado com o plantel às ordens de Luís Castro, que viu o número de lesionados aumentar para sete esta quinta-feira.

Na sessão de trabalho realizada no Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves e à porta aberta, o treinador Luís Castro viu-se privado do lateral-direito Paulinho, afetado por um traumatismo na coxa direita, e no decorrer do treino perdeu também Filipe Melo, que algo queixoso recolheu mais cedo aos balneários e vai ser hoje reavaliado.





Mais duas contrariedades que se juntam aos lesionados de longa data Ricardo Nunes, Nuno André Coelho, Jordán, William e Tiago Galvão. Este quinteto limitou-se a realizar tratamento e está confirmada a sua ausência para a receção ao Paços de Ferreira, marcada para domingo. Mais duas contrariedades que se juntam aos lesionados de longa data Ricardo Nunes, Nuno André Coelho, Jordán, William e Tiago Galvão. Este quinteto limitou-se a realizar tratamento e está confirmada a sua ausência para a receção ao Paços de Ferreira, marcada para domingo. Perante tantas baixas, Luís Castro viu-se obrigado a recorrer à equipa satélite e chamou ao plantel principal o lateral-direito Savimbi. Os flavienses voltam ao trabalho às 10h30 desta sexta-feira, mas o treino decorre no Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar, onde todos os ausentes vão voltar a ser reavaliados. A expectativa maior é a de saber a evolução de Paulinho e Filipe Melo.

Autor: Paulo Silva Reis