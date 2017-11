Continuar a ler

Um dos primeiros 'produtos' a surgir desta aposta é Victor Pinheiro. Aos 19 anos, o central, que também pode jogar a lateral-esquerdo, tem sido um dos pilares da equipa B do Louletano e as chamadas ao conjunto orientado por Sander Guerreiro, que nesta altura ocupa o 10.º lugar da série E do Campeonato de Portugal, são já uma constante. "O meu grande objetivo jogar, ajudar esta equipa a ser campeã e, com isso, subir de divisão, e, claro, poder crescer ainda mais", começou por dizer o jovem, à conversa com o nosso jornal, admitindo que "os primeiros tempos desta aventura não foram fáceis": "A maior dificuldade foi o clima. Estava habituado a temperaturas muito altas no Brasil e quando cheguei notei uma enorme diferença. Além disso, a língua também atrapalhou, pois o sotaque é bastante diferente."Formado no Góias, Victor Pinheiro não pensou duas vezes em aceitar partir à descoberta e correr atrás do sonho. Em época de estreia no Louletano B, o defesa está "feliz" com a decisão tomada e assegura que "o futebol mais rápido e intenso em Portugal" já o fez "evoluir imenso." Contudo, é no país vizinho... que tem o exemplo. "O Sergio Ramos é o jogador que mais admiro, pois é o complemento perfeito entre a raça e a habilidade. Acredito que hoje em dia é necessário que um defesa-central, além das preocupações defensivas, de dar aquela 'porrada', saiba sair a jogar e faça golos", sublinhou entre risos, acrescentando: "Depois, também sempre gostei muito do Lúcio, um jogador bem diferente, mas com um espírito, uma entrega e uma regularidade impressionantes."Determinado em fazer parte do renascimento do Louletano, Victor Pinheiro mostra-se "muito grato" à oportunidade que o clube algarvio lhe concedeu. Apesar da "pressão constante", o central quer continuar a evoluir e, quem sabe, alcançar outros voos num futuro a médio prazo. "Chegar a um grande clube português, jogar uma Liga dos Campeões... Enfim, seria um sonho", admite. E a verdade é que parece estar... no bom caminho. "É um miúdo com muito potencial, tem vindo a subir de produção de jogo para jogo e acredito que tem um grande futuro pela frente. Mas temos outros jogadores que também se têm destacado no Louletano B e que, com trabalho, podem chegar longe", frisou Fábio Santos.