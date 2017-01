Continuar a ler

"Quero agradecer a oportunidade de poder defender as cores do U. Madeira. Era para ter vindo mais cedo, mas por questões burocráticas não consegui vir. Estou muito feliz e pretendo fazer muitos golos e ajudar a equipa. Estou parado há dois meses, mas trabalho duas vezes por dia para poder estar à disposição do treinador", começou por afirmar.Depois, explicou a situação vivida no Brasil: "Estive parado para forçar o clube a desvincular-me, pois estavam a agir com maldade. Felizmente consegui vir e posso ajudar a equipa"Quando questionado quais seriam as suas qualidades, Luan foi claro: "Jogo dentro da área, seguro bem a bola e sou muito bom nas bolas aéreas".Depois revelou uma amizade que o ajudou na escolha de clube e da aposta no futebol português. "Estou pela primeira vez no futebol português, mas venho acompanhando o que se passa, sei que é um futebol mais dinâmico e mais rápido do que no Brasil, mas com o tempo vou adaptar-me", disse.E prosseguiu: "Tenho um amigo, o Alex Telles, do FC Porto e conversei com ele. Disse-me que o futebol aqui é muito rápido e com muita bola áerea. Já me estou a acostumar e quero fazer uma boa temporada".Por último revelou uma meta em termos de golos: "Quero estar entrosado e os golos vão surgir. Mas pretendo fazer pelo menos seis golos".