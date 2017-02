Há dez anos que os adeptos do Boavista não festejam um triunfo sobre o FC Porto, e não é preciso estar há muito tempo no Bessa para se perceber a importância e o orgulho de travar o grande rival da Invicta. "Os dérbis são sempre especiais e esperamos fazer um bom jogo para dar uma alegria à nossa massa associativa, que nos tem dado tanta força nos últimos encontros. Estamos num bom momento. Não nos falta motivação", começou por referir Lucas.

O central chegou ao nosso país no verão, precisamente cinco anos depois de ter deixado o Brasil. Primeiro jogou em Hong Kong, depois na Moldávia, e na última temporada e meia foi um dos destaques dos escoceses do Hamilton. Aos 26 anos, atingiu o ponto mais alto da carreira. "Queremos vencer o FC Porto. Nunca entrámos derrotados em campo, nem sequer a pensar na igualdade, mas num dérbi e contra um candidato ao título, o empate até pode ser bom para nós. O mais importante é continuarmos a somar pontos", prosseguiu.

Como é habitual nestas situações, o foco das questões vai muitas vezes para o adversário, neste caso o FC Porto. Com Soares de pontaria afinada, o central Lucas tinha, inevitavelmente, de falar sobre o compatriota. "É um bom jogador. Temos de ter cuidado com ele, mas sem nunca esquecer os outros. Não me surpreendeu ele ter tido sucesso tão rapidamente, porque é um avançado que trabalha imenso, tem muita raça e está a colher os frutos de toda a sua dedicação", afirmou.

Voltando ao Bessa, será que o 9º lugar faz sonhar com a Europa? "Vamos passo a passo. Agora pensamos no FC Porto..."