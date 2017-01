O Boavista surpreendeu o Benfica no estádio da Luz, ao empatar 3-3 , em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS. Lucas destacou, no final, o "bom começo" e disse que o resultado até podia ter sido mais favorável aos axadrezados."Sabemos da grandeza e qualidade do Benfica mas também somos grandes e fortes. Entrámos determinados, focados. Fizemos uma grande primeira parte e conseguimos sair na frente. Foi muito bom.O nosso objetivo era manter o foco da primeira parte. Era natural que o Benfica, a jogar em casa, viesse para cima", referiu.Lucas considerou que a equipa está de "parabéns" e manifestou a convicção que o futuro será muito melhor. "Mesmo com o Benfica a controlar, merecemos este empate e talvez algo mais. O Boavista é grande e o nosso objetivo agora é mostrar que o trabalho está a ser bem feito. Quem sabe, trazer o Boavista de volta para o topo", disse.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto