Luciano Gonçalves confia no Conselho de Arbitragem



Ora, a próxima jornada tem reservada precisamente um clássico entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz. Luciano Gonçalves confia em pleno no Conselho da Arbitragem e no árbitro que venha a ser nomeado.



"Espero que seja mais um grande jogo de futebol disputado por três grandes equipas e é isso que qualquer adepto que goste de futebol espera. O Conselho de Arbitragem, melhor do que ninguém, saberá qual o árbitro que possa desempenhar esse papel na perfeição".

O líder dos árbitros lamentou ainda que o ambiente que se vive em torno da arbitragens na 1.ª liga propicie que o mesmo aconteça nos escalões mais baixos do futebol: "Como já disse várias vezes, tudo é que feito de bom e de mau em cima transmite por aí abaixo. É normal que todo o péssimo ambiente que existe em cima tenha reflexo cá em baixo pela negativa quando se trata de situações negativas".A ajudar a essa tendência está o final do campeonato, em que Benfica e FC Porto disputam a liderança da tabela classificativa, havendo de parte a parte críticas e ataques às arbitragens."Infelizmente o nosso futebol já nos tem habituado a isso. Quando estamos na fase final só se fala 35 horas por semana em arbitragem, portanto temo que, chegando à parte final, se passe para as 40 horas a falar de arbitragem. Certamente que não é isso que vai melhorar o nosso futebol e a arbitragem em concreto".