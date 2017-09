O arranque da 8.ª jornada ficou marcado pela estreia do relógio e-Liga - Bruno Paixão foi o pioneiro no Chaves-Tondela -, que serve para apressar o envio das ocorrências das partidas por parte dos árbitros. Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, aproveitou a ocasião para deixar um recado à Liga. O líder da APAF não está contra a inovação, mas quer ver outras questões resolvidas primeiro."Não está em causa a importância e mais-valia do relógio, mas para nós o importante é resolver a questão das condições de trabalho dos árbitros. Em vez de falarmos do relógio, é importante falar das condições de trabalho. Depois falamos do relógio e das outras tecnologias", começour por contar ao líder do organismo."A APAF não está de acordo com a utilização até isso ser tratado. Aliás, os árbitros não vão usar os relógios até a questão das condições de trabalho ser resolvida", rematou Luciano Gonçalves.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto