Continuar a ler

O líder da APAF acredita que o último jogo do FC Porto não foi o único com problemas, mas acredita que a situação deve ser encarada de forma diferente. "Não nos podemos focar só no jogo do FC Porto, temos de pôr o problema mais a jusante".



Luciano Gonçalves aproveitou também para criticar o comportamento dos jogadores após os jogos.



"Como é possível que depois os jogadores tenham comportamentos que não são dignos de campeões da Europa, que não podem acontecer a este nível?", questionou. "Não é normal, depois de um jogo de futebol, a maior parte da equipa criticar a arbitragem, não é essa a função dos jogadores".



O dirigente acredita mesmo que o futebol pode estar a atingir uma situação-limite, mas que não se pode focar-se apenas nas exibições dos árbitros.



"Não estou a desculpar algum erro que tenha acontecido, estou a dizer que não se pode ter este tipo de comportamentos, esta pouca vergonha que tem existido em torno do nosso futebol", atirou. "Só nos focamos na arbitragem. Os jogadores estão a perder a cabeça pois sentem que o caminho que se está a levar é este". O líder da APAF acredita que o último jogo do FC Porto não foi o único com problemas, mas acredita que a situação deve ser encarada de forma diferente. "Não nos podemos focar só no jogo do FC Porto, temos de pôr o problema mais a jusante".

Luciano Gonçalves esteve esta quarta-feira nos estúdios da SIC Notícias para comentar os erros de arbitragem que têm assolado o futebol português e que ganharam ainda mais relevância depois das críticas do FC Porto, no seguimento dos vários lances polémicos na derrota azul e branca contra o Moreirense, que ditou o afastamento dos dragões da Taça CTT.O presidente da Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol admitiu que existem demasiados erros para o trabalho que a sua entidade tem feito para os evitar. "Estão a acontecer demasiados erros, também admitimos que sim, mas temos de perceber que tentamos evitá-los semanas após semana", admitiu o dirigente. "Não é este clima de suspeição, de incentivo ao ódio, que vai fazer com que existam menos erros".

Autor: João G. Oliveira