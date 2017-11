Continuar a ler

O dirigente sublinhou que há assuntos graves que deviam merecer a atenção dos clubes, em vez de se preocuparem com questões secundárias: "Só nos preocupamos em justificar os lapsos que vão acontecendo com a arbitragem. E outros assuntos que devem preocupar essas máquinas de comunicação, que devem preocupar os clubes, como as poucas vergonhas que vimos esta semana em estádios, disso não se fala".Luciano Gonçalves afirma mesmo que não se pode continuar a alimentar "esta guerra": Não podemos, com decisões que pura e simplesmente são humanas, alimentar esta guerra de comunicação".