Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, foi ameaçado esta quinta-feira em plena rua, em Lisboa, quando abandonava as instalações da APAF e se dirigia para o seu carro.Os quatro elementos, adeptos de futebol não identificados com qualquer clube, dirigiram-lhe algumas palavras, sem que se tenha, no entanto, registado qualquer agressão.Este incidente surge no mesmo dia em queno centro de treinos dos árbitros na Maia, situação que já foi condenada por Fernando Madureira , líder da claque, e que motivou

Autor: Miguel Pedro Vieira