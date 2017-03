Continuar a ler

O líder da APAF admitiu que assim é difícil recrutar novos árbitros, numa altura em que os juizes estão sobrecarregados - alguns fazem mesmo sete jogos num fim de semana: "Precisávamos de ter um aumento muito significativo de árbitros, mas quem é o pai que quer que o filho tire um curso de árbitro para ganhar cinco euros e meio e poder ser agredido?".Questionado sobre se este ambiente pode condicionar o árbitro do Benfica-FC Porto, clássico que se aproxima no calendário futebolístico nacional, Luciano Gonçalves não acredita que tenha influência, mas deixa antes outro recado."Não, não se vai refletir no árbitro. É precisamente o contrário: tudo o que for dito relacionado com esse jogo vai refletir-se cá em baixo. No árbitro em si não reflecte, porque eles estão preparados mentalmente para isso. Agora todos os intervenientes do jogo, dirigentes, as entidades, os comentadores desportivos, se disserem bem, a arbitragem estabiliza a nível regional; se continuarem a aumentar estas máquinas dos media, isso vai ter claramente reflexos negativos cá em baixo", concluiu.