"Não faz sentido estarmos constantemente a pôr em causa a seriedade dos árbitros. Criticar a arbitragem e os erros faz parte. Por em causa a seriedade e honorabilidade, quando temos locais próprios para analisar se é verdade ou não. Não faz sentido esse constante tipo de descrédito", criticou Luciano Gonçalves, abrangendo os diversos agentes desportivos, incluindo os comentadores de futebol.De acordo com o sítio oficial da LPFP, estão previstos nove jogos da terceira fase da Taça CTT para 28 e 29 de novembro e cinco para 21 de dezembro.O dirigente lamentou ainda um tratamento geral diferenciado, pela negativa, aos árbitros: "Temos um jogador ou jovem guarda-redes que comete um erro e recebe, e bem, elogios de talento, que é jovem promessa e tal. Quando acontece com um árbitro, é um futuro corrupto. Este tipo de mentalidade é que tem de mudar.""Acredito muito no jovem jogador português, no jovem treinador, na jovem arbitragem e nos dirigentes. Se quiserem parar com isto, eles param. Não tenho dúvidas disso", acrescentou, antes de revelar o que é preciso para travar a greve: "É preciso, acima de tudo, que os clubes efetivamente queiram que isto pare. Que deem sinal de respeito pelos árbitros."Luciano Gonçalves espera "sinais concretos" dos clubes e dirigentes, desejando "comprometimento" de todos em "tentar mudar a mentalidade e falta de cultura desportiva", que entende existirem em Portugal."Sim, claro que os árbitros estão unidos. Isto mexe com muita coisa. Mexe com a tranquilidade dos árbitros, das famílias. Mexe com tudo. O que estamos a falar não é estar a por em causa erros ou não erros, mas pormos constantemente em causa a seriedade dos árbitros. Que as suas ações são premeditadas. É disto que estamos a falar", reforçou.Luciano Gonçalves atira agora a bola para o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol quanto ao facto de as referidas jornadas da Taça CTT não terem árbitros disponíveis para as dirigir.