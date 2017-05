Luís Boa Morte deixou o Sintrense, onde exercia o cargo de treinador desde fevereiro. O antigo internacional português sucedeu na altura a Luís Loureiro, outro ex-jogador, que falhou o objetivo do apuramento para a fase de subida do Campeonato de Portugal Prio.Nas últimas duas épocas, o ex-jogador trabalhou no departamento do scouting do Arsenal em Portugal, sendo presença notada em diversos estádios por todo o país, tanto em jogos do escalão máximo como do secundário. A única experiência como técnico principal foi em 2014/15, então nos juniores do Sporting. Nessa mesma época, Boa Morte era adjunto da equipa B dos leões, onde alinhavam jogadores como Gelson Martins, Daniel Podence, Ricardo Esgaio, Francisco Geraldes, João Palhinha e Iuri Medeiros.