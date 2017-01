Continuar a ler

Questionado sobre o que os sócios azuis e amarelos podem esperar de si, foi direto: "Não sou melhor do que ninguém, nem acima da média, sou simples como outro qualquer. Fiz um bom jogo, com várias jogadas. O União está com uma boa equipa, motivada e acredito que jogo após jogo vamos atingir os nossos objetivos. Gosto de jogar nas duas alas, quer na esquerda, quer na direita. Na frente gosto de jogar em todo lado". E quanto a promessas: "Não posso prometer muito, mas sim que me vou dedicar e dar o máximo para ajudar a equipa a chegar aos primeiros lugares da classificação. Vamos ver como correm os próximos jogos". O facto de conhecer alguns atuais companheiros foi importante na sua escolha." Conheço bem o Nilson e o Breitner, mas conheço a maioria que está aqui. Foi importante para me sentir entrosado no geral", revelou.



Primeiro jogou com Viterbo e agora estreou-se como titular já sob o comando de Jorge Casquilha. "Temos uma semana com o treinador, mas foi um começo muito bom, sendo uma pessoa que trabalha muito bem e que puxa pelos jogadores. Estamos ainda numa fase de conhecimento mútuo mas o início foi muito bom", finalizou.

Em Portugal, Luís Carlos deu nas vistas no Gil Vicente e essas qualidades levaram-no até à Polónia, para o Zawisza Bydgoszoz, onde nem sempre foi feliz, tendo mesmo voltado ao nosso país para representar o Moreirense na temporada passada. Após novo regresso a um clube polaco, aceitou o desafio do União, nesta reabertura do mercado. E na primeira partida em que foi titular (na anterior tinha sido suplente pouco utilizado), marcou um bom golo e deu mostras de poder fazer a diferença no ataque unionista. "Foi uma boa estreia mas o mais importante foi que a equipa conseguiu os 3 pontos e jogámos muito bem", afirmou. Depois, revelou que o grupo está no bom caminho: "O trabalho tem sido bem feito. O União está com cara nova e novo ânimo, tendo tudo para poder chegar aos primeiros lugares da classificação. Vamos tentar fazer um bom jogo já na próxima jornada".Depois de algumas temporadas em terras polacas, o regresso a um país onde deu nas vistas E explicou a sua opção: "Já estive em Portugal, a minha família gosta muito deste país. O União tem ótimas condições e é um bom clube para jogar, apesar de estar na 2ª Liga, pois é organizado e dá para nós fazermos um bom trabalho dia após dia".

Autor: João Manuel Fernandes