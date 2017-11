Continuar a ler

"O jogo foi de complexidade muito elevada, a equipa entrou em campo muito determinada em ganhar o jogo, era essa a ideia que nos movia e, aos cinco minutos, sofre um golo e vai ao fundo. Teve momentos muito difíceis, senti a equipa perdida, senti os adeptos perdidos, senti um clima muito difícil para a equipa, felizmente a equipa ao intervalo soube perceber e colocar em campo o que trabalhámos ao longo de semanas e que não vale a pena deixar-nos levar pelas emoções. Felizmente a equipa percebeu, os adeptos uniram-se à equipa e quando os adeptos e a equipa se juntam acho que as coisas ficam mais fáceis. Mesmo nos momentos de dificuldades, a equipa não se desligou, os adeptos não se desligaram e isso levou-nos a um resultado positivo neste jogo.""A chave para a vitória foi o trabalho da equipa e o apoio dos adeptos. A inclusão de determinados jogadores nos jogos tem missões objetivas, aliás isso ficou a nu, quando nos faltou o Jefferson na equipa sentimos muitas dificuldades naquilo que foram as bolas paradas a favor do Paços, por duas ou três vezes em cantos. Sofremos muito para suster aquilo que é o poderio ofensivo nesse momento do jogo por parte do Paços, mas ali tínhamos de optar ou dar maior serenidade ao jogo com bola ou dar mais segurança defensiva nas bolas paradas. Optamos por dar mais serenidade à equipa num momento em que estava a precisar dela, sabíamos que o Patrão na gestão do jogo a meio movimenta-se e posiciona-se melhor e conseguiu isso de uma forma perfeita. E, a juntar a isso, a exibição toda da equipa que não permitiu muitas situações de finalização ao Paços."