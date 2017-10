Continuar a ler

O técnico considerou que o Sporting é uma equipa que impõe ao adversário "uma dificuldade enorme e uma grande exigência", e recordou que esta época apenas não conquistou pontos frente à Juventus (1-0) e ao Barcelona (1-0), demonstrando bem a sua "capacidade e qualidade".Além disso, Luís Castro referiu que os leões são comandados pelo "fantástico" Jorge Jesus, um treinador que constrói equipas com "grande dinâmica ofensiva e equilíbrio defensivo", e que tem conseguido equilibrar mais a equipa leonina."A equipa está com outra dinâmica, o Sporting tem variantes que provocam maiores instabilidades na equipa adversária, é uma equipa mais perigosa e a lutar pelo título de forma efetiva", justificou o treinador do Chaves.Apesar das dificuldades, Luís Castro assumiu que a equipa está preparada e motivada, esperando uma "grande noite", com um jogo em todo o campo. "O futebol é um jogo de possibilidades e não de impossibilidades, portanto, é possível sair de Alvalade com um resultado positivo", acrescentou o técnico.Para Luís Castro, os últimos resultados da sua equipa (com três vitórias e um empate) trouxeram uma motivação diferente aos jogadores, com maior estabilidade psicológica, o que dizer ser fundamental para um bom desempenho.O técnico, que este sábado esteve rodeado de bombeiros na sala de imprensa, deixou uma palavra de solidariedade para com as pessoas afetadas pela tragédia dos incêndios, enaltecendo o trabalho dos bombeiros.O Chaves, no 11.º lugar, com oito pontos, visita no domingo o Sporting, segundo, com 20 pontos, num jogo da 9.ª jornada da Liga NOS, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.