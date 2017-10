Continuar a ler

O desaire em Braga foi o segundo consecutivo dos flavienses, que foram goleados na última jornada, frente ao Sporting (5-1). Luís Castro, que vê a sua equipa dois pontos acima da linha de água, admitiu alguma incerteza na forma como os seus jogadores vão reagir ao momento, esperando que a pressão seja em si mesmo.



Após a derrota frente ao Sp. Braga (1-0) este domingo, o técnico do Chaves, Luís Castro, considerou que a sua equipa conseguiu equilibrar a partida depois de uma primeira parte dominada pelo adversário. Porém, o golo dos bracarenses acabou por deixar os flavienses "ansiosos", segundo o treinador."Os resultados são o que são. Sofremos um golo e não marcámos nenhum, mas trabalhámos tanto como o Sp. Braga, que teve supremacia na primeira parte, bem evidenciada na posse de bola, e poderia estar em vantagem nessa fase, embora a primeira ocasião nos tivesse pertencido. O segundo tempo foi mais controlado por nós, a jogar no meio-campo do adversário, mas sofremos o golo de canto. Arriscámos tudo para chegar mais à frente, mas a equipa acusou ansiedade e alguma pressão do lugar que ocupa na tabela [15.º] e não teve o discernimento necessário para pôr o jogo no meio-campo do Sp. Braga com outra clarividência", analisou.

Autor: Lusa