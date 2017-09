Luís Castro destacou o "início forte e pressionante", mas reconheceu que tudo mudou com as expulsões no Tondela: "O futebol não é feito de lógica, é de jogo e foi isto que ele deu. Depois da primeira expulsão, a equipa desligou um pouco, a pensar que o jogo estava fácil. Depois da segunda, arriscámos tudo o que havia para arriscar, com três defesas, mas a equipa sentiu a ansiedade da obrigatoriedade de ter de chegar ao golo, por estar a jogar contra nove. e nunca conseguiu libertar-se disso."