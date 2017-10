Continuar a ler

Luís Castro realçou que os minhotos estão a fazer um bom campeonato, admitindo que dificuldades serão "certamente" acrescidas. Mas, ressalvou que a equipa tem trabalho muito, não sendo esse trabalho e rigor sempre espelhado nos jogos.



A goleada sofrida frente ao Sporting (5-1) não coloca mais ou menos pressão à equipa, segundo Luís Castro, que recordou que a equipa de Trás-os-Montes só perdeu esse encontro nos últimos cinco.



"Não, não estamos pressionados por termos perdido frente ao Sporting, a pressão é uma constante jogo a jogo, independentemente de os resultados serem bons ou maus", frisou.



O treinador destacou, contudo, que a temporada tem sido complexa para o Desportivo de Chaves que, em 12 jogos, disputou oito como visitante e quatro em casa. "Por muito que queiramos tirar os olhos de cima deste fator é impossível fazê-lo", vincou.



Relativamente às seis ausências, Luís Castro garantiu que essas não irão afetar o desempenho da equipa no Minho, nem se vai desculpabilizar com isso.



"O futebol é constituído por um número de jogadores que tem de estar pronto para jogar e a preferência de uns em relação a outros deixa de existir a partir do momento em que estão lesionados ou impedidos de jogar por outro motivo", asseverou.



O Desportivo de Chaves, na 15.ª posição com oito pontos, visita o Sporting Braga, quarto classificado com 18, no domingo, às 16 horas, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, com arbitragem de Bruno Esteves, da associação de Setúbal. Luís Castro realçou que os minhotos estão a fazer um bom campeonato, admitindo que dificuldades serão "certamente" acrescidas. Mas, ressalvou que a equipa tem trabalho muito, não sendo esse trabalho e rigor sempre espelhado nos jogos.A goleada sofrida frente ao Sporting (5-1) não coloca mais ou menos pressão à equipa, segundo Luís Castro, que recordou que a equipa de Trás-os-Montes só perdeu esse encontro nos últimos cinco."Não, não estamos pressionados por termos perdido frente ao Sporting, a pressão é uma constante jogo a jogo, independentemente de os resultados serem bons ou maus", frisou.O treinador destacou, contudo, que a temporada tem sido complexa para o Desportivo de Chaves que, em 12 jogos, disputou oito como visitante e quatro em casa. "Por muito que queiramos tirar os olhos de cima deste fator é impossível fazê-lo", vincou.Relativamente às seis ausências, Luís Castro garantiu que essas não irão afetar o desempenho da equipa no Minho, nem se vai desculpabilizar com isso."O futebol é constituído por um número de jogadores que tem de estar pronto para jogar e a preferência de uns em relação a outros deixa de existir a partir do momento em que estão lesionados ou impedidos de jogar por outro motivo", asseverou.O Desportivo de Chaves, na 15.ª posição com oito pontos, visita o Sporting Braga, quarto classificado com 18, no domingo, às 16 horas, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, com arbitragem de Bruno Esteves, da associação de Setúbal.

O treinador do Desportivo de Chaves, Luís Castro, anteviu este sábado um jogo "extremamente complexo" no terreno do Sporting Braga, no domingo, para a 10.ª jornada da Liga NOS."É um jogo extremamente complexo para nós, mas temos uma vontade enorme de chegar e pontuar", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Autor: Lusa