Por último, o clube realiza esta noite uma assembleia geral para acabar com a limitação de mandatos nos órgãos sociais. Noutro âmbito, no dia de ontem, Ricardo Soares aproveitou as redes sociais para se despedir dos adeptos do Chaves. "Foi um orgulho enorme ter sido treinador deste grandioso clube. Aproveito para agradecer a todos que trabalharam comigo e, sobretudo, ao sr. Francisco Carvalho por me ter permitido abraçar o maior desafio da minha carreira. Uma última palavra para os adeptos: vocês são fantásticos! Jamais esquecerei todo o apoio e carinho com que sempre me trataram", escreveu Ricardo Soares.Por último, o clube realiza esta noite uma assembleia geral para acabar com a limitação de mandatos nos órgãos sociais.

Ainda não foi ontem que o Chaves oficializou Luís Castro. O treinador esteve reunido com elementos da SAD flaviense, na cidade do Porto, mas a assinatura do contrato está presa por detalhes. Há muito que as partes tinham vindo a conversar e Luís Castro até apresentou mesmo uma lista de reforços que pretendia para a equipa. Só falta mesmo a assinatura de um contrato.Na reunião de ontem já esteve presente o novo diretor desportivo. Luís Agostinho deixou a Académica e antes tinha passado, por exemplo, pela Naval.

Autor: Paulo Silva Reis