Após o jogo da Taça de Portugal, frente ao Fátima, que o Chaves ganhou por 3-0, o conjunto flaviense iniciou uma autêntica odisseia. A viagem de regresso a Trás-os-Montes, que estava prevista ser de três horas... durou oito, devido ao estado caótico em que o país se encontrava, por força dos fogos florestais. O treinador Luís Castro contou a Record as peripécias de uma viagem que jamais esquecerá. "Vivemos momentos angustiantes e demorámos imenso tempo para chegar ao destino, mas isso não foi nada comparado com quem perdeu todos os seus bens e até mesmo a vida", começou por dizer o técnico dos transmontanos.Luís Castro não esconde a revolta e é mesmo bastante crítico para com as autoridades. "Deu para perceber a total desorientação e o caos na forma como tudo se coordena. Fomos consultando páginas oficiais e falando com autoridades que nunca nos deram informações corretas."O conjunto transmontano teve uma viagem atribulada, com inúmeras paragens na autoestrada e até inversões de marcha para fugirem às chamas. Luís Castro especifica ao nosso jornal como tudo aconteceu. "A viagem de regresso a Chaves estava prevista para ser feita pela A1 e foi nela que viajámos até à zona da Mealhada, onde nos deparámos com o trânsito cortado. Estivemos ali retidos algum tempo e depois indicaram-nos um desvio para a A17, que nos levaria a Viseu. Ao longo da viagem vimos sempre muitos incêndios, mas a A 17 também foi cortada. Aqui começou a notar-se a falta de orientação e controlo das autoridades. Desviaram-nos para o IC2, mas na zona de Penacova estava um verdadeiro inferno. Tivemos de inverter a marcha. Estivemos mais de uma hora para percorrer pouco mais de 100 metros. Tentámos a A25, mas acabámos por regressar à zona de Reigozo, e apanhámos a A1, depois a A3, A7 e A24, de Ribeira de Pena até Chaves", disse o treinador, que fez questão de deixar um sentido "agradecimento aos bombeiros" de Portugal.

Autor: Paulo Silva Reis