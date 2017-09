Após cinco jornadas sem ganhar, o Chaves conseguiu finalmente a primeira vitória da época na Liga NOS sob o comando de Luís Castro. "O futebol hoje teve lógica, porque, além da boa prestação tivemos um bom resultado", salientou o técnico transmontano após o triunfo por 3-0 sobre o Moreirense."Vínhamos pressionados para o jogo, porque os pontos não refletiam o que tínhamos feito até então, mas, à medida que a partida foi decorrendo, a equipa foi-se libertando com golos e muito critério. A equipa fez uma exibição agradável, numa vitória que se ajusta ao que se passou, e que foi conseguida com o mérito dos jogadores", acrescentou o treinador."É um triunfo que estabiliza emocionalmente o grupo, mas cada jogo tem a sua história e temos de acreditar no que fazemos no dia à dia. Nunca fico eufórico quando ganho, nem deprimido quando perco. Neste momento, sou o mesmo treinador que era antes do jogo, tranquilo e a acreditar no trabalho que fazemos", concluiu Luís Castro.

Autor: Lusa