Continuar a ler

O Chaves não conseguiu travar o domínio leonino e acabou por consentir cinco golos. Davidson ainda atenuou os números, mas Luís Castro não tem dúvidas em assumir que o jogo de Alvalade pode causar mossa. ". É um resultado que nos marca sempre. Há a tentação de dizer que só perdemos 3 pontos, mas perdemos alguma da confiança que trazíamos", defendeu.



Com nove jogos disputados, o Chaves já defrontou os três grandes, mas este facto não traz qualquer descanso ao técnico transmontano. "Sabíamos que as 10 primeiras jornadas íamos defrontar os cinco primeiros classificados da última época. O calendário era tremendo, mas aquilo que se possa pensar que é um alívio, nao o é. O campeonato é muito difícil. Não temos os pontos necessáros para ter algum alívio e conforto. Vamos ter muita pressão", concluiu. O Chaves não conseguiu travar o domínio leonino e acabou por consentir cinco golos. Davidson ainda atenuou os números, mas Luís Castro não tem dúvidas em assumir que o jogo de Alvalade pode causar mossa. ". É um resultado que nos marca sempre. Há a tentação de dizer que só perdemos 3 pontos, mas perdemos alguma da confiança que trazíamos", defendeu.Com nove jogos disputados, o Chaves já defrontou os três grandes, mas este facto não traz qualquer descanso ao técnico transmontano. "Sabíamos que as 10 primeiras jornadas íamos defrontar os cinco primeiros classificados da última época. O calendário era tremendo, mas aquilo que se possa pensar que é um alívio, nao o é. O campeonato é muito difícil. Não temos os pontos necessáros para ter algum alívio e conforto. Vamos ter muita pressão", concluiu.

Luís Castro não tem problemas em afirmar que o Chaves não teve capacidade para anular o poderio do Sporting, que acabou por ser um justo vencedor do encontro."O Sporting esteve inspirado, esteve em cima do jogo desde o primeiro minuto. Não conseguimos ter capacidade para contrariar a superioridade do adversário. Estávamos a perder por 2-0 logo no início e a nossa motivação foi-se perdendo. A nossa equipa estava tentada a continuar, mas o Sporting estava constantemente a tirar-nos do jogo. Perdemos porque o Sporting foi melhor. Perdemos porque deixámos que o Sporting fosse muito melhor", analisou o técnico flaviense, referindo os aspetos negativos da exibição da formação que lidera: "Não fomos agressivos na redução dos espaços. Teríamos de ter feito muito mais coberturas, ser mais agressivos na redução de espaços. Fizemos um golo no final, mas não podemos ter 44 por cento de bola e só ter uma oportunidade de golo. Nunca tivemos agressividade necessária no último terço do terreno. O Sporting sentiu-se sempre confortável e conseguiu fazer o jogo a seu bel-prazer", disse o técnico flaviense à Sport TV.

Autor: Valter Marques