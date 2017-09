Continuar a ler

"É um jogo difícil, um jogo que tem um contexto muito complicado para nós, apesar da última vitória frente ao Moreirense ter sido expressiva (3-0) não valeu mais do que três pontos e nós necessitamos bem mais do que isso na tabela para ficarmos com conforto pontual", disse.Luís Castro assumiu que a deslocação ao Estoril tem um "enquadramento muito difícil" porque o jogo é fora, porque o adversário é bom e porque o treinador Pedro Emanuel privilegia o momento ofensivo das suas equipas com boas chegadas à área."É difícil, difícil, difícil, mas sempre possível porque o futebol é um mundo de possibilidades", referiu.O técnico do clube de Trás-os-Montes assumiu que os maus resultados têm imprimido mais pressão à equipa, mas o foco é sempre a próxima partida"O próximo jogo será sempre o mais importante e o que ficou para trás desaparece da cabeça, abordamos sempre o dia a dia", sublinhou.O Chaves, no penúltimo lugar da tabela classificativa, com quatro pontos, soma quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória.