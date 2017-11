O treinador do Chaves, Luís Castro, deixou um lamento depois da derrota frente ao Santa Clara, que eliminou a equipa flaviense da Taça de Portugal. O técnico considera que o seu conjunto fez um bom jogo mas que se ressentiu após sofrer os golos."Estávamos à espera de um Santa Clara forte, porque ocupa os lugares cimeiros da 2.ª Liga e eliminou o Belenenses na ultima eliminatória, além de que é orientado pelo Carlos Pinto. Nós nunca estamos à espera de um jogo fácil. Estamos cheios de exemplos pelo histórico do futebol que não são as divisões que ganham jogos. Neste caso em concreto sabíamos que íamos encontrar uma equipa que estando na 2.ª Liga tem muito potencial. Nós sofremos dois golos em quatro minutos, portanto não deu tempo para a equipa reagir e a equipa foi ao fundo. Entrámos fortes no jogo, tivemos muitos cantos, muitos livres, um bom volume ofensivo e o Santa Clara não conseguia sair. A equipa sentiu muito o primeiro golo, sentiu ainda mais o segundo golo, desligou-se e começou a cometer muitos erros técnicos. Falhámos enquanto equipa, falhámos todos, parabéns ao Santa Clara num jogo que foi mais disputado, mais lutado do que bem jogado. Há o momento do penálti, em que pode trazer a equipa a jogo e em que podemos virar o jogo para o nosso lado, mas ao falharmos ficámos ainda mais por baixo e animicamente a equipa do Santa Clara cresceu. Não foi por falta de atitude que nós perdemos o jogo, foi por erros técnicos sim e porque o Santa Clara esteve num dia muito bom", sublinhou.

Autor: Lusa