Ao longo do jogo as coisas não permitiram ao treinador fazer substituições, para refrescar o meio-campo. Ao mexer, fizemo-lo sempre de forma ofensiva. Foi um jogo difícil, porque o Belenenses entrou na segunda parte muito determinado em tentar dar a volta ao marcador, mas apanhou-nos num bom momento de concentração.A Taça tem sempre uma especificidade em todos os países. Queríamos dar continuidade ao que temos feito. Depois de um 4-2 ao Paços de Ferreira em casa, necessitávamos de dar continuidade a isso. Nos últimos seis jogos, perdemos dois (Sporting e Sporting de Braga). Hoje, os jogadores deram uma resposta muito positiva.Depois das cinco primeiras jornadas, o Chaves ter feito um ponto e nos outros setes jogos ter feito 13, merece o máximo de elogios da minha parte.Há coisas que eu controlo e há outras que não controlo. Sou treinador e falo de futebol. Aquilo que outras equipas, quer de arbitragem ou dos adversários, não conseguem fazer não costumo comentar. A fogueira tem uma chama muito alta e não vale a pena alimentá-la. Irei dar a minha opinião sobre o futebol português quando for chamado pela Liga ou pela Federação Portuguesa de Futebol. Falarei dentro das quatro paredes e não publicamente."O treinador Domingos Paciência não compareceu à conferência de imprensa.