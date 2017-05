Luís Freire vai ser o treinador do Mafra em 2017/18. O clube que acabou a época na Série F de permanência no Campeonato de Portugal encontrou um jovem sucessor para o cargo que até agora era ocupado por Chiquinho Carlos.O técnico português, de 31 anos, deixa o Pêro Pinheiro onde foi campeão no Pró-Nacional da AF Lisboa para abraçar um desafio no terceiro escalão nacional. "Tenho uma ligação especial a este clube. Fui jogador da formação e aqui, muito cedo, fui treinador-adjunto nos seniores. Acabei por nascer cá e sou natural de Mafra. Quando surgiu o convite, tive grande orgulho e estou cheio de vontade de começar a trabalhar", declarou, reiterando "que não foi uma surpresa completa" o convite de um emblema pelo qual tem especial apreço.

Autor: Flávio Miguel Silva