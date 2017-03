Continuar a ler

O novo timoneiro tem estreia marcada para o próximo fim-de-semana no Conde de Sucena, frente ao Pinhalnovense, em partida a contar para a 4.ª jornada da fase de manutenção.



Luís Loureiro é o escolhido para suceder a Hugo Martins no comando técnico. O treinador de 40 anos orientou na primeira fase do Campeonato de Portugal Prio, o Sintrense, tendo terminado com os canarinhos no 3.º lugar da série G, a apenas um ponto da fase de promoção, acabando por ser substituído no cargo por Luís Boa Morte.O agora novo treinador da equipa de São Pedro de Sintra, entra na nova casa com três aquisições: o defesa central Valter Viegas, o médio Hugo Pina, ambos ex-Sintrense, e ainda o avançado Nelson Landim, que chega por empréstimo dos ribatejanos do Vilafranquense.

Autor: Rui Jorge Cabaço