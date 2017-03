Com duas vitórias (Aves e Cova da Piedade) nos primeiros três jogos ao serviço do Sporting B, Luís Martins já aponta à terceira vitória seguida para tentar sair de vez da zona baixa da tabela."É importante que estes jogadores percebam que as suas capacidades estão intactas. Nos últimos dois jogos tivemos boas prestações e bons resultados e contamos com a energia e o apoio dos adeptos. Queremos conquistar a terceira vitória consecutiva que é muito importante para a nossa classificação. Todos os pontos são importantes para o nosso resultado final no campeonato", frisou o técnico em antecipação ao encontro que irá opôr a equipa secundária dos leões ao Ac. Viseu, em encontro da jornada 31 da Segunda Liga."É muito importante para o projeto de formação que o Sporting tem manter esta equipa na Segunda Liga. Há que alertar que da mesma forma que ganhámos ao segundo classificado [Aves], também podemos perder com equipas que estão pior classificadas", sintetizou.

Autor: Flávio Miguel Silva