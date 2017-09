Continuar a ler

E até podia nem ter sido o extremo que em 2016/17 acabou a época no Torreense a bater o livre: "O Pedro Correia pediu-me para marcar e eu disse que não havia problema, mas depois o David disse-me ‘bate tu Luís, bate tu’. Fui feliz, mas se calhar se tem sido o Pedro também tinha marcado."



Aos 35 anos, Luís Pinto mostra que ainda está aí para as curvas. O extremo, que já passou por clubes como Chaves, Moreirense, U. Madeira e Arouca, agora representa o Vilafranquense e tombou o Penafiel (1-0) rumo à 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Radiante pelo golo, Luís Pinto prefere dar o mérito aos colegas da equipa do Campeonato de Portugal."É sempre gratificante e fico feliz por ser eu a fazer o golo mas quero realçar o espírito da equipa, que tivemos desde o primeiro minuto. Temos vindo a assimilar o que o nosso treinador nos tem pedido e agora é descansar para nos prepararmos para o nosso campeonato", começou por explicar, em conversa com Record.

Autor: Flávio Miguel Silva