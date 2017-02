Luís Pinto é o mais recente reforço da turma comandada por Rui Narciso no ataque às ligas profissionais. O extremo direito vinha sendo uma peça fulcral nos Leões da Serra na presente época, emblema que atualmente milita na segunda liga, onde atuou em 28 jogos, apontando dois golos.No entanto, por "razões pessoais vi-me na contingência de ter que vir para perto de Lisboa", aponta o novo jogador torreense, sublinhando: "tive vários convites, inclusivé de clubes da segunda liga, mas optei pelo Torreense pelo projeto que tem e porque gosto do clube e dos seus adeptos que sempre me acarinharam há 13 anos atrás aquando da minha primeira passagem neste clube e por isso voltei para voltar a ser feliz em Torres Vedras, ajudando o clube a alcançar a subida".Por outro lado, Luís Pinto está consciente das dificuldades neste novo desafio. "Todas as equipas lutam para subir, não será fácil atingirmos o nosso objetivo, mas vamos tentar chegar ao último terço desta fase de subida em posição de discutir o primeiro lugar e para tal contamos com o apoio dos nossos adeptos que são indispensáveis para conseguirmos o nosso objetivo", remata.

Autores: Duarte Nuno