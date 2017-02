Pedro Carmona não acabou com a dúvida, mas é praticamente certo que Luís Ribeiro deverá ser o titular para defender as redes ante o Benfica. O guardião, de 24 anos, foi opção em todos os encontros da presente edição da Taça de Portugal, até a lesão de Moreira lhe abrir as portas da titularidade também na Liga NOS desde o jogo diante do P. Ferreira, a 11 de fevereiro.

Luís Ribeiro tem sido um verdadeiro talismã para os canarinhos, já que das sete partidas realizadas ganhou cinco e perdeu apenas uma... no sábado, com o Sporting.

