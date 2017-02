Continuar a ler

O guarda-redes acredita que a boa prestação da equipa vai motivar o balneário para os próximos encontros: "Mesmo quando estávamos a perder fizemos bons jogos. Ganhar dá sempre outro ânimo, mas depois deste jogo a motivação ainda vai ser maior".



Luís Ribeiro salientou a boa exibição do Estoril frente ao Sporting , apesar da derrota dos canarinhos por 2-0 no encontro deste sábado."Esteve à vista de todos. Fizemos um grande jogo. A segunda parte foi toda nossa. Não gostamos de perder mas sabíamos que era um jogo difícil com uma grande equipa. Temos de estar orgulhosos pelo que fizemos. O lugar em que estamos não reflete a equipa que temos e o jogo de hoje mostra isso", comentou à Sport TV na entrevista rápida após o final da partida.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Luís Miroto Simões