Luís Rocha deverá recuperar a titularidade na próxima jornada, na receção ao Marítimo. O central volta a estar às ordens do técnico Nuno Manta, depois de ter cumprido um jogo de suspensão, devendo assim acompanhar de novo Flávio Ramos no eixo defensivo.

No Estádio da Luz, recorde-se, foi o mexicano Briseño a assumir a titularidade na retaguarda. Ele que já tinha sido chamado à luta na jornada anterior, tendo saltado do banco, frente ao Rio Ave, depois de Luís Rocha ter sido expulso por acumulação de cartões amarelos, ainda na etapa inicial, ele que até tinha sido o autor do tento que acabou por garantir o triunfo aos fogaceiros.

Até por isso é perfeitamente normal o facto de Rocha continuar a merecer a confiança do treinador. Ele que passou a ser titular, ao lado de Flávio, a partir da saída de cena de Bruno Nascimento.

Autor: André Gonçalves