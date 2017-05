Continuar a ler

O dirigente diz que, por agora, "é impossível" que isso aconteça porque a formação avense "não está capaz" de o garantir, apesar da equipa júnior ter sido promovida também à primeira divisão nacional.Luiz Andrade informa que o Aves, quena época 2017/18, terá de "buscar jogadores experientes, que já conhecem a Liga NOS e se sintam confortáveis a jogar lá".O dirigente recordou que a SAD do Desportivo das Aves tutela a equipa profissional e a B e conta com o conhecido dirigente Luís Duque, que presidiu à SAD do Sporting e à Liga Portuguesa de Futebol profissional, revelando que este administra "a parte financeira e toda a estrutura que está a ser criada".Luís Duque, entretanto, "foi convidado para ser acionista da SAD", que tem na empresa Galaxy Believers, uma empresa portuguesa com sócios brasileiros e chineses, ligada ao marketing desportivo, o seu acionista maioritário, com 70 por cento do capital daquela."Vamos buscar verbas em todo o lado, na China e no Brasil", algo que Luiz Andrade diz que se tornou "mais fácil com a subida de divisão".O dirigente disse mesmo à Lusa que "empresas chinesas querem comprar 30 por cento da SAD" do Desportivo das Aves e "já há equipas estrangeiras que querem fazer parcerias" com o Aves.